MotoGp, Aleix Espargarò: "Il miglior risultato possibile"

21-08-2022 19:17

Il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò si è detto soddisfatto del suo sesto posto in Austria: “Nonostante il risultato possa far pensare il contrario, sono molto soddisfatto della mia prestazione. Sapevamo che in qualche pista avremmo avuto difficoltà, ma in un campionato lungo come questo non bisogna perderci la testa. È importante ottenere sempre il miglior risultato possibile e oggi, onestamente, non si poteva fare di più”.

“Il nostro pacchetto soffre negli stop-and-go, fortunatamente questa è una pista con caratteristiche uniche, quindi arriveranno domeniche dove potremo tornare al nostro livello”, ha spiegato il centauro spagnolo.