MotoGp: altro forfait di Marc Marquez

I fan di Marc Marquez dovranno attendere ancora. Il campione del mondo in carica non tornerà in pista nel prossimo fine settimana, quando a Valencia andrà in scena il Gran premio d’Europa delle MotoGp. Ad annunciarlo è stato il team dello spagnolo, l’Honda Repsol. Al suo posto, ancora una volta, il collaudatore della squadra giapponese, Stefan Bradl.

Marquez è fuori dai giochi dalla caduta di Jerez nella quale si è procurato la frattura dell’omero. Un problema che per ben due volte lo ha costretto a sottoporsi a interventi chirurgici.

OMNISPORT | 03-11-2020 14:23