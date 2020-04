MotoGp, Andrea Iannone condannato: la furia di Max Biaggi

L'ex centauro Max Biaggi in un'intervista a Sky ha commentato aspramente la decisione della Federazione Internazionale di sospendere per 18 mesi Andrea Iannone dopo la positività ad un controllo antidoping nel 2019. Al centauro dell'Aprilia è stata riconosciuta la contaminazione alimentare, quindi un'assunzione non intenzionale della sostanza dopante, ma questo non è bastato per evitargli la squalifica.

"C'è la consapevolezza che non è stata intenzionale però è stato punito, mi sembra un controsenso, non una cosa chiara. È stato assolto virtualmente, però condannato praticamente. Non credo finirà così, bisogna fare chiarezza magari ricorrendo al TAS, se non c'è stata volontarietà perché condannarlo?".

Biaggi ha parlato con Iannone negli scorsi giorni: "Per qualsiasi atleta che riceve una sentenza del genere non è solo spiacevole ma è demotivante, ti butta giù, ti toglie la voglia di fare tutto. Un atleta vive la sua preparazione ogni giorno, mattoncino dopo mattoncino, cerca di mantenere la condizione fisica".

"Questa cosa invece butterebbe giù tutti, è difficile mettersi nei suoi panni, mi auguro sia più forte di questo e cerchi di superarlo alla grande. Noi come Aprilia gli siamo vicino, speriamo si risolva al meglio".

Il Corsaro si è anche espresso sul futuro di Valentino Rossi: "L'annata più corta potrebbe spingerlo a continuare? Non è la durata di un campionato ma l'intensità che vivi, possono essere anche 8-10 gare invece che 19-20, cambia poco. Certo, pensare un anno in più è possibile, per me sarebbero troppe ma c'è chi molto più giovane di lui ha smesso, vedi Lorenzo o Stoner, dunque tutto è possibile. Certo più vai avanti e tutto è più complicato".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 11:01