MotoGP, Austria, Quartararo: "Vedremo se la nuova chicane cambierà qualcosa"

18-08-2022 19:10

Ecco le parole del campione del mondo in carica e leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo, alla vigilia della tre giorni del Gran Premio d’Austria classe MotoGP sul circuito del Red Bull Ring.

“Su questa pista non ho mai raccolto molto, ma nella seconda gara qui l’anno scorso, prima della pioggia, lottavo per il podio e quindi credo che abbiamo passo e velocità per giocarcela. Non è un circuito terribile per la M1, ma vedremo anche se la nuova chicane (alla curva 2 per rallentare le moto verso la 3, ndr) potrà migliorare il tutto. Io sto spingendo la Yamaha per portare qualcosa in più, ma non ci sono cose extra, però sto dando il meglio come pilota e penso di poter continuare così fino a fine stagione”.