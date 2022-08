MotoGp: Bagnaia da impazzire, vince a Silverstone

07-08-2022 14:56

A Silverstone è un trionfo italiano. Vince Pecco Bagnaia su Ducati, davanti a Maverk Vinales e Jack Miller, e le prime cinque moto sono tutte tricolori. Per Pecco si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo Assen.

Il pilota della Ducati, nell’ultimo emozionante giro, ha resistito agli assalti dello spagnolo che ha provato in tutti i modi a superare Pecco sfruttando il motore dell’Aprilia. Poi nelle ultime curva Vinales ha commesso un errore che ha spianato la strada del successo a Bagnaia. Il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, ha chiuso in ottava posizione dopo aver scontato un long lap penalty per la sanzione ricevuta ad Assen. Johann Zarco, che aveva centrato la pole position e stabilito il nuovo record del circuito inglese, è caduto dopo cinque giri mentre era al comando del Gran Premio.

Nel mondiale Bagnaia risale a -49 da Quartararo che è sempre leader con 22 punti su Aleix Espargaro, giunto 9° (ma con il weekend di gara condizionato da dolore dopo la caduta nelle Libere4).