MotoGP, Bagnaia dribbla la rivalità con Bastianini

L'iridato torinese: "Tutti i piloti vorranno battermi, tutti saranno il mio rivale numero uno. La Sprint è evento cui prendere le misure".

02-02-2023 13:22

Pecco Bagnaia dice di essere pronto per la stagione che comincerà a Portimao, in occasione della presentazione della livrea Frecciarossa con le Ducati sua e di Enea Bastianini: “Proverò a farmi trovare al 100% come dalla seconda parte dell’ultima stagione, senza commettere errori. Penso di avere imparato dagli errori commessi in precedenza. L’impegno e la dedizione saranno quelli di difendere il titolo”.

Sulla montante polemica con il compagno di squadra Bastianini, ambizioso e veloce, è laconico: “Il primo avversario da battere sono tutti e 23 i piloti che mi sfideranno. Ci sono tanti piloti veloci e moto veloci, sarà un anno complicato”. E una delle novità della stagione sarà la gara Sprint del sabato: “È una gara nuova, ci stiamo preparando per essere al 100% e arrivarci nel modo migliore possibile; sarà più facile inquadrarla a partire dal secondo weekend di corse’.

La chiosa è affidata al dgenerale di Ducati, Gigi Dall’Igna:” Le Ferrovie dello Stato ci hanno regalato un’emozione incredibile, è bellissimo vedere un treno ad alta velocità griffato Ducati. Entrambi portano lo stesso colore, il rosso vincente, e hanno in comune la tecnologia. Ducati ha aperto le strade a nuovissime tecnologie, in MotoGP e non solo. L’altissima velocità ne è la grande dimostrazione”.