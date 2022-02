MotoGP, Bagnaia e Miller guardano con fiducia ai test di Sepang

04-02-2022 16:41

Nonostante la presentazione ufficiale del team sia fissata per il prossimo 7 febbraio, per Jack Miller e Francesco Bagnaia è arrivato il momento di fare il serio.

I due ducatisti ufficiali infatti saranno impegnati il 5 e 6 febbraio per i primi test sulle loro nuove Desmosedici GP22, un prototipo su cui nelle scorse settimane ha già lavorato Michele Pirro raccogliendo indicazioni importanti.

“Sono molto entusiasta di poter tornare finalmente in sella alla mia Desmosedici GP. L’ultimo test di novembre a Jerez era stato molto positivo, quindi spero di riuscire a ritrovare subito le stesse sensazioni in moto, nonostante lo stop di oltre due mesi” ha dichiarato “Pecco” ai canali ufficiali della Ducati.

“Saranno due giornate molto impegnative, ma buona parte del lavoro è stata fatta da Michele, perciò arriviamo già con una buona base dalla quale partire e, fortunatamente, avremo altre tre giornate in Indonesia la prossima settimana per poter continuare il nostro programma. Non vedo l’ora di iniziare, per poter arrivare pronto il più possibile all’inizio di questa stagione”.

Anche Jack Miller, reduce dal 4° posto ottenuto l’anno scorso in classifica piloti, freme per provare la moto ufficiale del 2022.

“Sono davvero contento di essere finalmente di nuovo con la mia squadra qui a Sepang. Ormai erano due anni che non venivamo più in Malesia. Fa molto caldo e come sempre il clima tropicale sarà imprevedibile” ha affermato l’australiano.

“Spero ci aspettino due giornate senza pioggia, che ci permettano di sfruttare al massimo i turni disponibili per ritrovare il feeling e lavorare sulla Desmosedici GP. Michele ha già girato qui all’inizio della settimana perciò avremo dei buoni riferimenti di partenza: non vedo l’ora di scendere in pista e mettermi al lavoro”.

OMNISPORT