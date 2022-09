MotoGP, Bagnaia: "Peccato per la penalità"

02-09-2022 16:37

Ha chiuso il venerdì di Misano alle spalle di Enea Bastianini, ma Pecco Bagnaia non può esultare più di tanto data la penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato Alex Marquez in mattinata. Il ducatista ha parlato così a Sky: “Mi sono sbagliato, ho contato male perché avevo visto che potevo fare un solo giro. Pensavo di aver preso bandiera ma ho sbagliato. Ho chiesto scusa, era solo colpa mia”.

Sul lavoro per il fine settimana ha invece aggiunto: “Sono contento di essere davanti nonostante le difficoltà. Bisogna lavorare sereni e prendere ciò che viene. Stiamo facendo un bel lavoro perché stamattina ero più in difficoltà e nel pomeriggio siamo andati bene nonostante la caduta. Per la qualifica è importante chiudere nelle prime posizioni, e ci mettiamo come obiettivo la seconda fila, data la penalità“.