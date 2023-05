MotoGP, Bagnaia punta Le Mans

Il campione del mondo torna sulla penalizzazione a Marquez: "Piloti e tifosi non sono felici, serve un incontro con gli steward".

11-05-2023 17:10

Si torna in pista e in testa al Mondiale di MotoGP c’è il campione in carica Pecco Bagnaia, forte di una Ducati competitiva ovunque: “Siamo stati sempre competitivi” spiega ai microfoni di ‘Sky Sport’ “Poi a volte ho sbagliato,la costanza adesso è la dote principale, assieme alla capacità di capire la situazione corsa dopo corsa: Le Mans è una delle piste più difficili, per come cambiano in maniera rapida le condizioni; un anno fa eravamo velocissimi, lottavamo per la vittoria quando sono caduto. Domenica saremo veloci, la Ducati è competitiva e si deve leggere bene la condizione del circuito. Correre qui è una incognita”.

Avere un pilota forte in condizioni di pioggia e abile in Francia come Danilo Petrucci è un aiuto alla Rossa di Borgo Panigale: “Spiace Enea non ci sia, è una mancanza che si sente nel box; è giusto abbia una chance Danilo, lui ha vinto la sua ultima gara qua in condizioni di bagnato, è un vantaggio averlo con noi”.

E’ ancora caldo il tema Marquez, la penalizzazione dello spagnolo è stata considerata dallo Steward Panel estinta in Argentina, ma la sentenza della Corte d’Appello FIM stride con la penalizzazione che gli steward avevano allegato a Termas de Rio Hondo, gara poi saltata causa infortunio: “Team e tifosi non sono contenti, il ruolo degli steward è difficile, per questo dobbiamo spiegare loro il nostro punto di vista e sentire il loro pensiero; la situazione va migliorata, hanno sbagliato: avessero scritto il dispositivo nella maniera corretta, Marc avrebbe dovuto scontare la penalizzazione nel primo GP che avrebbe dovuto disputare. Tra l’altro arriva da un momentaccio, siamo felici che torni a correre”.