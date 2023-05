MotoGp, Bagnaia sfida il tabù Le Mans

Mai un podio in quattro gare disputare sul circuito francese nella classe regina per l'italiano della Ducati

09-05-2023 11:26

Domenica Pecco Bagnaia sfida il tabù Le Mans. In MotoGp, infatti, il ducatista fatica su questo circuito. In quattro Gp disputati qui, il risultato migliore è il quarto posto ottenuto nel 2021 dopo una rimonta. Pensate che in qualifica era stato sedicesimo e il podio sfumò per una penalità.

Nel 2020, sotto la pioggia, era arrivato un 13esimo posto. Nelle altre due occasioni, il pilota piemontese è caduto: nel 2019 dopo un contatto con Maverick Vinales, nel 2022 da solo dopo aver subito un sorpasso da Enea Bastianini.

Diverso il discorso se guardiamo alle altre classi: il primo podio mondiale arrivò proprio a Le Mans, terzo posto in Moto 3 nel 2015. In Moto 2 è arrivato il secondo posto nel 2017 e nel 2018. Tra tutti gli autodromi presenti, solo al Montmelò Bagnaia ha fatto peggio.