MotoGP, Bastianini 3° nel Mondiale piloti

06-11-2022 16:27

Sfruttando la terribile gara di Aleix Espargaro, che si è dovuto ritirare per un problema alla sua Aprilia, Enea Bastianini del team Gresini si prende la terza posizione nel campionato piloti, un biglietto da visita stupenda per presentarsi alla Ducati ufficiale che guiderà il prossimo anno come compagno di squadra del neo campione del mondo Pecco Bagnaia.

Un terzo posto meritato per Enea nonostante la grande stagione di Aprilia e di Aleix. Il pilota italiano è stato in grado di vincere ben quattro Gran Premi (Lusail, COTA, Le Mans e Aragon) e di arrivare sul podio in altre due occasioni (Misano e Sepang).

Questa la classifica piloti finale:

1 Francesco Bagnaia Ducati 265

2 Fabio Quartararo Yamaha 248

3 Enea Bastianini Ducati 219

4 Aleix Espargarò Aprilia 212

5 Jack Miller Ducati 189

6 Brad Binder KTM 188

7 Alex Rins Suzuki 173

8 Johann Zarco Ducati 166

9 Jorge Martin Ducati 152

10 Miguel Oliveira KTM 148

11 Maverick Viñales Aprilia 122

12 Luca Marini Ducati 120

13 Marc Marquez Honda 113

14 Marco Bezzecchi Ducati 111

15 Joan Mir Suzuki 87

16 Pol Espargaró Honda 56

17 Alex Marquez Honda 50

18 Takaaki Nakagami Honda 48

19 Franco Morbidelli Yamaha 37

20 Fabio Di Giannantonio Ducati 24

21 Andrea Dovizioso Yamaha 15

22 Raul Fernandez Yamaha 14

23 Remy Gardner KTM 12

24 Darryn Binder Yamaha 12

25 Cal Crutchlow Yamaha 10

26 Stefan Bradl Honda 2

27 Lorenzo Savadori Aprilia 0