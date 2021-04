MotoGP, Bastianini cresce a vista d’occhio

Decimo, undicesimo, nono. Nei primi tre appuntamenti della stagione in MotoGP Enea Bastianini ha fatto registrare risultati incoraggianti entrando per ben due volte nella top ten.

Nonostante debba ancora perfezionare la fase di qualifica, il pilota riminese dell’Avintia è riuscito, gara dopo gara, a fare dei costanti e confortanti passi in avanti, segno di come, archiviato l’esordio, stia prendendo sempre meglio le msiure alla categoria.

“Siamo riusciti a rendere la moto più agile, ma ho anche imparato a staccare forte” ha confessato il l’iridato di Moto2 in carica. “Guardando i dati ho visto che gli ufficiali Ducati facevano qualcosa di diverso. In gara mi è venuto dopo qualche giro, ma sono contento: abbiamo fatto un passo avanti.”

Bastianini poi ha rivelato come abbia deciso di approcciare le gare finora e quanto abbia inciso la presenza in pista, al suo fianco, di piloti navigati: “Sto usando la prima parte di gara come test. Ci sono tanti piloti di esperienza: guardare per esempio Valentino o Nakagami mi è servito per andare più forte sul finale”.

OMNISPORT | 23-04-2021 18:43