MotoGp, Bezzecchi si gode il suo quinto posto

"Dalla Q1 alla seconda fila non è male"

15-04-2023 19:42

Marco Bezzecchi scatterà dalla quinta posizione sia nella sprint Race sia nella gara di domenica ad Austin: il centauro della Ducati VR46 si è detto tutto sommato soddisfatto dopo le difficoltà del venerdì: “Dalla Q1 alla seconda fila non è male, sono contento. Stamattina nelle ultime libere ho fatto un bello step in avanti e mi sento bene. Nella prima sessione di qualifica non sono stato perfetto, ho fatto qualche errore ma la P2 mi ha concesso l’accesso alla Q2”.

“Il quinto posto in griglia va bene, perdo ancora qualcosa a livello di passo e la Sprint ci serve davvero tantissimo in questo senso per capire i reali valori di domani”.