MotoGp, Cadalora: “Bagnaia come Doohan”

Paragone pesante fatto dall'ex motociclista italiano a proposito di Pecco, campione del mondo con la Ducati e ora in testa al campionato

15-06-2023 13:30

Luca Cadalora, ex centauro italiano, ha fatto un paragone pesante al Corriere dello Sport a proposito dello strapotere che Pecco Bagnaia sta facendo vedere con la sua Ducati da ormai un anno e mezzo: “Dopo una gara come quella del Mugello di domenica, è difficile non paragonare Bagnaia con Doohan, dato che in entrambi in casi il pacchetto moto-pilota sembra superiore. Sono contento per Pecco, si merita davvero quello che ha ottenuto e otterrà in futuro”.

La supremazia Ducati non deve oscurare le qualità di Bagnaia: “È un ragazzo forte, che ha fatto la gavetta e ha lottato per ottenere tutto quello che ha ora”.