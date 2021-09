Motogp, Cal Crutchlow: "Il team ha fatto un ottimo lavoro"

Il collaudatore della Yamaha è riuscito a sfruttare il potenziale della gomma soft al posteriore piazzando un buon 1’47″8, quanto basta per chiudere alle spalle di Jack Miller e Aleix Espargarò. Queste le sue parole al termine della seconda sessione di libere ad Aragon:

“Siamo contenti, il team ha fatto un ottimo lavoro. Diversa la moto, non è stato facile, il feeling è buono, sono contento del ritmo, ma non è da prima posizione. Sono contento dei risultati di oggi, posso portare queste informazioni a Yamaha per poter spingere con la soft. Poi ho fatto un po’ di lavoro sperimentale – ha sottolineato Cal Crutchlow -. Il mio lavoro è rendere Fabio autonomo e provare per lui“.

Su un suo ritorno alle gare:

“Non è che questo mi spinga a tornare indietro, voglio fare il collaudatore e non devo dimostrare niente a nessuno. Non tornerò, ma sono contento di essere qui a girare in questo week-end. Ritornerò al mio lavoro e a godermi la vita come stavo facendo […] Non volevo girare inizialmente, me l’hanno chiesto e ho accettato perché aveva senso per tutti. Per me al fine di essere attivo – ha concluso Cal Crutchlow -, per Yamaha perché aveva questa necessità“.

OMNISPORT | 10-09-2021 16:00