MotoGp, cancellati i test di Sepang

Nuovi problemi per la stagione della MotoGp.

Nelle ultime ore, Fim, Irta e Dorna Sports hanno fatto sapere che sono state ufficialmente cancellate sia lo shakedown test sa i test ufficiali di Sepang in programma il 19 febbraio.

La pandemia, continua ad avere ripercussioni su tutti gli spot e anche in questo caso ha obbligato a cancellare gli eventi che si sarebbero svolti in Malesia. Confermato invece pe ril momento il Qatar Test in progtamma sul Circuito Internazionale di Losail dal 10 al 12 marzo.

OMNISPORT | 12-01-2021 16:50