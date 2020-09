MotoGp, caso Lorenzo in Yamaha: la replica a Valentino Rossi

Nasce un caso in Yamaha sul ruolo di Jorge Lorenzo nella scuderia di Iwata. Mentre gli altri collaudatori negli ultimi mesi hanno svolto diverse sessioni di test privati, il tester maiorchino non realizza prove sulla M1 da febbraio, ancora prima del lockdown imposto dalla pandemia.

Una situazione che penalizza i piloti Yamaha, che in conferenza stampa non hanno mancato di farlo notare, in particolare Fabio Quartararo e Valentino Rossi: “Non so cosa dire – ha ammesso il francese -. “È vero però che non capiamo come mai questo fatto. Conosciamo bene la capacità di Jorge di fare bene con la Yamaha, non so perché non stia girando. Ha completato 20 giri a febbraio a Sepang, da allora basta. Abbiamo visto recentemente tutti i collaudatori al lavoro a Misano, ma non c’era nessuno per Yamaha. Non diciamo che sia uno svantaggio, ma certo sarebbe stato utile avere qualche commento per la nostra moto sul nuovo asfalto”.

Anche il Dottore ha espresso le sue perplessità: “Ero molto felice quando hanno ingaggiato Jorge come nostro tester, è uno dei migliori piloti della storia sulla M1. Abbiamo visto cos’ha fatto Pedrosa in un anno alla KTM. Yamaha deve credere nel programma, ma qualche volta le cose sono difficili da spiegare. Bisogna chiedere a loro. Certo è che noi partiremo da zero, mentre altri team come KTM o Ducati hanno già raccolto tanti dati durante i test”.

Il diretto interessato, intervistato da Motorsport.com, ha dato la sua versione: “Stando a quello che mi è stato riferito, il coronavirus ha causato alcuni problemi logistici con il personale che avrebbe dovuto viaggiare dal Giappone. E’ stato un vero peccato non essere in grado di portare la mia esperienza”, ha spiegato Lorenzo.

“Mi auguro che Yamaha continuerà a fidarsi di me e soprattutto che ci sia la volontà di sviluppare un potente team di test che aiuterà la moto a crescere. Penso che con la mia esperienza potrò contribuire molto”, ha aggiunto.

