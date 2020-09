MotoGp, Valentino Rossi: "Ora chiudo l'Academy..."

Valentino Rossi ha commentato con una punta di rammarico il suo quarto posto nel Gp di San Marino: “È stato un grande peccato non essere riusciti a salire sul podio: insieme a Bagnaia e Morbidelli sarebbe stata una grande festa. Mi è dispiaciuto quel sorpasso di Mir alla fine, ma è stata comunque una grande gara. Abbiamo puntato sulla doppia mescola media rischiando un po’, però alla fine è stata quella giusta. Bene, ma dobbiamo migliorare su alcuni punti, per la prossima gara qui”, ha detto a Sky.

Le due doppiette dei piloti dell’Academy: “Abbiamo deciso di chiudere in bellezza, dopo la doppietta di Marini e Bezzecchi e quella di Morbidelli e Bagnaia a Misano davanti a me abbiamo deciso di chiudere l’Academy. Abbiamo esagerato… Durante la gara, quando mi ha passato Bagnaia e Morbidelli andava via pensavo di chi era stata l’idea di fare questa cosa dell’Academy. Non mi posso arrabbiare con nessuno perché l’idea è stata mia. Dopo questa vittoria con Morbidelli parliamo solo di calcio”.

OMNISPORT | 13-09-2020 19:13