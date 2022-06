MotoGP Catalogna, Espargarò: "Colpa mia, non ho visto la lavagna"

05-06-2022 18:27

Il GP di Catalogna di MotoGP ha regalato tante sorprese nel corso dei 24 giri, tra cadute e ritiri a sorpresa come quello di Francesco Bagnaia. Ma mentre Fabio Quartararo volava verso il traguardo, clamorosa è stata la gaffe di Aleix Espargarò alle sue spalle. Convinto di trovarsi al giro finale, lo spagnolo ha infatti esultato anzitempo perdendo il secondo posto.

Resosi conto dell’errore, il pilota Aprilia ha provato a metterci una pezza, chiudendo quinto: “Sono molto giù, mi dispiace tanto e voglio chiedere scusa a tutti. Non ho visto la lavagna, in torre qui c’è L1 e poi L0 e mi sono dimenticato che funzionava così. “Mancava un giro e non me ne sono reso conto. Abbiamo perso 9 punti che non sono chissà che cosa, ma mi dispiace veramente tanto. Non è una scusa, è colpa mia”.