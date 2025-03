MotoGP classifica piloti e pagelle GP Argentina: Marc Marquez in fuga solitaria, Bagnaia ridimensionato

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gran Premio d'Argentina vinto ancora una volta da Marc Marquez davanti al fratello Alex e Morbidelli. Solo 4° Bagnaia che perde punti dal leader del mondiale

Quattro vittorie, 64^ vittoria in top-class, due hat-trick di fila (pole, vittoria, giro veloce). Tra Thailandia e Argentina Marc Marquez sembra aver messo già le mani sul Mondiale MotoGP 2025. Lo dicono i numeri, gli stessi che però con tante gare e tanti punti a disposizione ovviamente non chiudono i giochi. Ma resta la sensazione di un pilota e una moto, la sua Ducati, cucita addosso, sia di una spanna sopra gli altri. Alex Marquez con 4 secondi posti sin qui attende il suo momento semmai arriverà. Ma è soprattutto Bagnaia a uscire sconfitto dal Gran Premio di Argentina, fuori anche dal podio.

Le pagelle del Gran Premio di Argentina

Marc Marquez 9,5 : facciamo copia e incolla, appena due gare e cominciano a scarseggiare anche gli aggettivi per questo fenomeno tornato tale. Piaccia o meno. Come in Thailandia gioca al gatto col topo e per poco non rimaneva schiacciato dal suo stesso giocare di rimessa quando la sua Ducati lo ha sbalzato un po’, da lì in poi si è rimesso a tirare e per il povero fratello Alex non c’è stato scampo. Superiorità imbarazzante.

: facciamo copia e incolla, appena due gare e cominciano a scarseggiare anche gli aggettivi per questo fenomeno tornato tale. Piaccia o meno. Come in Thailandia gioca al gatto col topo e per poco non rimaneva schiacciato dal suo stesso giocare di rimessa quando la sua Ducati lo ha sbalzato un po’, da lì in poi si è rimesso a tirare e per il povero fratello Alex non c’è stato scampo. Superiorità imbarazzante. Alex Marquez 8 : non sappiamo cosa covi in cuor suo ma un po’ di sindrome del fratello minore magari c’è e sarebbe anche normale. Ha provato a resistere ma quell’altro ne ha di più, di manico e di talento.

: non sappiamo cosa covi in cuor suo ma un po’ di sindrome del fratello minore magari c’è e sarebbe anche normale. Ha provato a resistere ma quell’altro ne ha di più, di manico e di talento. Francesco Bagnaia 5 : finora aveva limitato i danni, con tre podi, oggi battuto anche da Morbidelli oltre che dalla famiglia Marquez. Ci sono tante gare e la classifica assolutamente non è compromessa ma il morale è basso, molto basso, E non c’è abbassatore che tenga.

: finora aveva limitato i danni, con tre podi, oggi battuto anche da Morbidelli oltre che dalla famiglia Marquez. Ci sono tante gare e la classifica assolutamente non è compromessa ma il morale è basso, molto basso, E non c’è abbassatore che tenga. Johann Zarco 7: un qualcosina meno di ieri ma sempre su livelli altissimi, perde un paio di battaglie ma questa Honda in crescita fa ben sperare, batte pure gli ufficiali Mir e Marini che gli arrivano sempre dietro.

un qualcosina meno di ieri ma sempre su livelli altissimi, perde un paio di battaglie ma questa Honda in crescita fa ben sperare, batte pure gli ufficiali Mir e Marini che gli arrivano sempre dietro. Franco Morbidelli 8 : eccolo il Morbido che vogliamo, grintoso e cattivo il giusto come quando tiene a bada con le maniere forti il compagno Diggia che magari non avrà gradito, per andarsi a prendere un podio che sa di svolta della stagione.

: eccolo il Morbido che vogliamo, grintoso e cattivo il giusto come quando tiene a bada con le maniere forti il compagno Diggia che magari non avrà gradito, per andarsi a prendere un podio che sa di svolta della stagione. Fabio Di Giannantonio 7 : dopo aver fatto un respirone per la spallata rimediata dal compagno si rimette in corsa con la testa e si va a prendere il meglio che poteva, il quinto posto. Può e deve fare di più. Forza Diggia!

: dopo aver fatto un respirone per la spallata rimediata dal compagno si rimette in corsa con la testa e si va a prendere il meglio che poteva, il quinto posto. Può e deve fare di più. Forza Diggia! Marco Bezzecchi 2: calcola male la frenata al via, per poco non mi fa uno strike tirando giù mezzo schieramento, alla fine becca solo mezzo Quartararo e a farne le spese è solo lui.

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo il GP di Argentina

Pos. Pilota Moto Punti 1 Marc Marquez Ducati 74 2 Alex Marquez Ducati 58 3 Francesco Bagnaia Ducati 49 4 Franco Morbidelli Ducati 37 5 Ai Ogura Aprilia 25 6 Johann Zarco Honda 25 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 22

Prossima tappa: Gp Austin

Settimana di sosta ma si resta in America anche se dal Sudamerica ci si sposta negli USA, per la precisione nel Texas. Il calendario della MotoGP manda tutti ad Austin dove nel week end del 28-30 marzo si corre il Gran Premio delle Americhe. Come già confermato dallo stesso campione del mondo in carica, non ci sarà nemmeno in quell’occasione Jorge Martin che rientrerà più avanti dopo il secondo infortunio e seconda operazione.