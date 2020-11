MotoGp con un italiano in più: Luca Marini

E’ ufficiale l’approdo in MotoGp di Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi potrà sfidare il Dottore grazie all’accordo firmato con Ducati: vestirà i colori dello Sky Racing Team VR46 all’interno del Team Esponsorama Racing.

“Andare in MotoGp è il sogno che ogni pilota ha fin da bambino – ha sottolineato Marini -. Avere questa grande opportunità e poterla condividere con lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati è ancora più bello. In questi anni con il team ho accumulato tanta esperienza, sono cresciuto e ho centrato i primi risultati importanti. Siamo in una fase cruciale della stagione, continueremo a lavorare sodo per raggiungere il massimo obiettivo prima di affrontare insieme questo grande passo”.

OMNISPORT | 07-11-2020 14:55