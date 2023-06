MotoGp, Dall'Igna: “Bagnaia e Martin liberi di giocarsi la vittoria”

Il direttore generale della Ducati: “Ognuno dei nostri piloti potrà giocarsi le sue carte per il Mondiale. Marquez? Sono contento dei nostri”

21-06-2023 13:35

Gigi Dall’Igna, direttore generale della Ducati, avverte i suoi piloti, anche il campione del mondo e attuale capo classifica, Pecco Bagnaia: “Se un nostro pilota si giocherà il campionato contro un avversario di un’altra marca, cercheremo di fare il possibile per aiutarlo. Se invece arriveremo alla fine dell’anno in una situazione simile all’attuale, ognuno dei piloti Ducati avrà libertà di giocare le proprie carte”. Martin sarà dunque libero di battagliare con Bagnaia, come in Germania.

Chiusura a Marc Marquez: “In questo momento sono veramente contento dei nostri piloti, sono tutti giovani, si sono integrati benissimo all’interno del nostro gruppo e sono capaci di prestazioni da paura. Basta pensare che al Sachsenring il tempo totale della gara è stato di 20 secondi più veloce di quello dello scorso anno, da questo si capisce che abbiamo tutto quello che ci serve in casa”.