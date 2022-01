MotoGP, Dani Pedrosa sempre più importante in KTM

30-01-2022 19:27

Remy Gardner e Raul Fernandez costituiranno la nuova coppia del team Tech 3 in KTM, rappresentando una parte fondamentale del progetto insieme ai rider ufficiali Miguel Oliveira e Brad Binder. Questa è una chiara strategia della scuderia austriaca, che punta sempre di più sulla crescita interna di giovani piloti e desidera diventare sempre più forte in MotoGP.

In questo senso si rafforza all’interno del box la presenza di Dani Pedrosa, fondamentale nelle ultiem stagioni per lo sviluppo della moto. Sarà molto più presente lo spagnolo all’interno del paddock in qualità di responsabile dell’allenamento dei piloti, soprattutto dei due rookie ingaggiati dal team satellite di Mattighofen.

Queste le parole del direttore sportivo della KTM, Pit Beirer:

“È più coinvolto che mai nel nostro progetto, oltre a continuare il suo lavoro di collaudatore”.

OMNISPORT