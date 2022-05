MotoGP, Di Giannantonio: "Devo ancora realizzare"

28-05-2022 15:42

In una qualifica al Mugello contraddistinta da condizioni in pista difficilissime, l’alfiere del team Gresini Fabio Di Giannantonio si prende la pole position del GP d’Italia, arrivando davanti a Bezzecchi e a Marini.

1:46.156 il crono di Diggia, inarrivabile per tutti gli altri a coronare una giornata storica per il Mugello. Queste le sue parole al termine della qualifica:

“A dire la verità devo ancora capire cosa ho fatto. Ho compiuto un ottimo giro, ottima prestazione per la Ducati. Veniva giù della pioggia ed è come se avessi chiusi gli occhi per trovare questa prestazione. Non ho davvero parole per dire esprimere quello che sto sentendo in questo istante. Un bellissimo risultato per me e per il team”.