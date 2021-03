MotoGp, Dovizioso: "Aprilia? Mai dire mai"

L’ex centauro della Ducati Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky ha commentato un possibile approdo in Aprilia, dopo la decisione di fare alcuni test con la casa di Noale a Jerez: “La questione è molto semplice. In questo momento vivo alla giornata. Non so cosa aspettarmi, non so come andrà: per me è importante stare sui una MotoGP e devo ringraziare Aprilia che mi sta dando questa possibilità. Abbiamo programmato questo test a Jerez e poi si vedrà. In questo momento la risposta giusta è ‘mai dire mai’, semplicemente perché in questo momento non ha senso fare dei pronostici su una moto finché non ci sali su. Sarebbe sbagliato dire ‘assolutamente no’ o ‘assolutamente sì. Sognare va bene, ma dobbiamo fare le cose passo dopo passo”.

Dovizioso ha poi commentato i test in Qatar: ““Fa sempre effetto vedere le immagini del Qatar. Lì me la son sempre cavata, fin dal primo anno. Quest’anno hanno fatto cinque giorni di test, con tempi record, quindi le condizioni erano buone. In tanti sono andati forte, anche se Losail resta una pista particolare e non è facile capire quali sono le vere carte in tavola”.

OMNISPORT | 24-03-2021 10:37