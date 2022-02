MotoGP, Dovizioso: Non mi trovo bene con la moto"

06-02-2022 14:04

2:00.470 nella prima giornata di test, 1:59.284 nella seconda: Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso non ha brillato fino a questo momento nei test di Sepang, non riuscendo a trovare la giusta confidenza con la sua Yamaha:

“Non posso essere soddisfatto, nella seconda giornata sono migliorato ma ancora non mi sento bene con la moto. Non sono riuscito a usare tutto il potenziale delle gomme e questo succede quando non hai una moto sotto controllo”.

“Questa moto è molto particolare. Quartararo sia l’anno scorso sia in questi test ha dimostrato che si può andare forte, che il modo per essere veloci c’è, ma è molto particolare. Il telaio a centro curva è favoloso, ma ci sono altri aspetti in cui fai molta fatica, devi guidare in modo specifico per sfruttare i lati positivi e mascherare quelli negativi. Questo adattamento mi sta rendendo la vita un po’ più difficile, vedremo come andranno le cose su una pista diversa nei prossimi test, in programma a Mandalika dall’11 al 13 febbraio”.

OMNISPORT