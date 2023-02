MotoGP, Ducati: Bagnaia sceglie Quartararo, Bastianini avvisa il compagno

Il nuovo pilota della Rossa: "La sfida con Pecco sarà emozionante e mi motiverà parecchio".

09-02-2023 19:00

In vista dei test ufficiali di MotoGP, il campione del mondo Pecco Bagnaia ha mandato un messaggio agli avversari: “Sono molto carico, non vedo l’ora di ricominciare e vedere le prime immagini della nuova moto con il numero uno. Sepang è una delle mie piste preferite. Sono contento di essere qui, è una pista che mi ha dato tanto e che mi ha fatto fare la differenza in campionato. È fantastico essere qui“.

Bagnaia ha scelto alla fine il principale avversario per il titolo: “I test servono ai piloti per ricominciare e dare una linea da tracciare agli ingegneri, ma per vedere realmente dove siamo bisognerà aspettare la prima gara. L’avversario più temibile per il Mondiale? Quartararo“, conclude il 26enne piemontese in vista della prima uscita in sella alla GP23

Entusiasta dell’inizio della nuova stagione anche l’altro pilota Ducati Enea Bastianini: “Finalmente iniziamo e comincia la stagione. Saranno tre giorni importanti di test per entrare in sintonia con la squadra e conoscere la nuova moto, anche se non ci saranno stravolgimenti perché andava già molto bene. Sono carico, mi sono allenato bene e non vedo l’ora di cominciare”, commenta il 25enne nativo di Rimini ai microfoni di Sky Sport.

Sul nuovo compagno di squadra, Bastianini ha concluso affermando: “La sfida con Pecco sarà emozionante e mi motiverà parecchio: è velocissimo e dovrò apprendere da lui. Potremo collaborare: confrontarmi in squadra con un campione del mondo è un qualcosa che non mi è mai capitato finora. In questi test nessuno darà il 100%, ma credo che quest’anno il livello sarà altissimo“.