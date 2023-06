MotoGP, Espargaro ammette la forza Ducati

Il pilota dell'Aprilia fiducioso: "Ad Assen saremo competitivi, ma se le 'Rosse' abbasseranno di 20" il tempo di gara, servirà a poco".

22-06-2023 19:50

Aleix Espargaro fa il punto della situazione in casa Aprilia nella conferenza stampa che precede l’appuntamento di Assen, che concluderà la prima parte del Mondiale 2023: la Casa di Noale ha perso un pizzico di competitività rispetto a un anno fa, quando il centauro iberico ha battagliato fino all’ultimo con Marco Bezzecchi per il podio iridato.

“Sono veloce qui, è un circuito favorevole a noi, ma se le Ducati abbassano di 20″ il tempo di gara, come è capitato una settimana fa in Germania, non c’è molto da fare; noi saremo competitivi, dipenderà poi dai rivali. La Ducati lavora alla grande, non credo che quello che è successo al Sachsenring sia una coincidenza. Abbiamo lavorato sul dispositivo di partenza, ma dubito sia sufficiente: KTM ha fatto un passo in avanti. La mia condizione? In due settimane non sistemi grandi fratture, ho provato martedì a salire in bici, non ci riesco”.