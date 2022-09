MotoGP, FP1 Misano: Quartararo davanti a tutti, Bagnaia sesto

02-09-2022 11:36

Ha avuto ufficialmente inizio il weekend del GP di Misano, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Questa mattina è andata in scena la prima sessione di prove libere, col campione del mondo in carica Fabio Quartararo davanti a tutti in Yamaha col crono di 1:32.313.

La Ducati di Jack Miller in seconda piazza a poco più di due decimi, poi un super Michele Pirro terzo a 380 millesimi. Bagnaia solamente sesto, Bastianini settimo a mezo secondo.

I tempi delle FP1:

1 F. QUARTARARO 1:32.313

2 J. MILLER +0.224

3 M. PIRRO +0.380

4 A. ESPARGARO +0.385

5 M. VIÑALES +0.393

6 F. BAGNAIA +0.439

7 E. BASTIANINI +0.525

8 A. RINS +0.545

9 L. MARINI +0.668

10 J. ZARCO +0.686