MotoGP, FP3 Austria: vola Zarco, Bagnaia ancora staccato

20-08-2022 10:58

La Ducati si conferma a proprio agio sul Red Bull Ring di Spielberg e prenota una domenica da protagonista per il GP d’Austria, 13° appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP.

Anche la terza sessione di prove libere ha infatti visto le Rosse di Borgo Panigale in gran spolvero e capaci di esprimere tutta la propria superiorità rispetto alle altre moto.

Dopo il miglior tempo di Jack Miller nella prima sessione del venerdì e la tripletta nella FP2, con la Pramac di Johann Zarco a precedere l’australiano e l’altra Pramac di Jorge Martin, il francese si è confermato anche nella terza sessione di libere, facendo segnare il miglior giro all’ultimo tentativo con il crono di 1:28.964.

Guadagna però posizioni Fabio Quartararo, che si è confermato l’unico pilota in grado di spezzare il dominio Ducati, ma dopo il quinto tempo della FP1 e il quarto della FP2 il pilota della Yamaha si è piazzato in seconda posizione, chiaro segnale di come il nizzardo stia migliorando il feeling con la propria M1. Il campione del mondo in carica ha chiuso a un decimo e mezzo da Zarco e ha preceduto Miller e Martin.

A turbare l’ottimismo che si respira in casa Ducati è però il quinto posto di Pecco Bagnaia, che non è riuscito a migliorarsi rispetto alla FP2: il torinese, reduce da due successi consecutivi, deve puntare al tris per proseguire la rincorsa a Quartararo e riaprire il Mondiale.