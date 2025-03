MotoGP Argentina pagelle e classifica piloti dopo la Sprint: Marc Marquez fa paura, Alex realtà, Bagnaia preoccupa

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio d'Argentina vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex e Bagnaia

L’urlo di Marc Marquez si abbatte ancora sulla MotoGP. Altra doppietta ma anche tripletta da sogno per lo spagnolo che ha dominato anche la Sprint del Gran Premio di Argentina secondo round del Mondiale MotoGP. Come in Thailandia festa grande in casa Marquez con un altro uno-due, Alex ha chiuso secondo in scia al fratello pur senza mai impensierirlo. Esce di nuovo battuto Francesco Bagnaia costretto ancora a limitare i danni.

Le pagelle della Sprint del GP di Argentina

Marc Marquez 10 : siamo agli inizi, il suo dominio comincia a essere noioso. Pole, vittoria, pole, vittoria in Thailandia. Qui è già pole e vittoria e domani rischia di essere uguale. Rischia di essere noioso ma per uno che dal 2020 aspetta questo momento siamo sicuri che di annoiare se ne freghi.

: siamo agli inizi, il suo dominio comincia a essere noioso. Pole, vittoria, pole, vittoria in Thailandia. Qui è già pole e vittoria e domani rischia di essere uguale. Rischia di essere noioso ma per uno che dal 2020 aspetta questo momento siamo sicuri che di annoiare se ne freghi. Alex Marquez 9 : solido, consistente. Se il fratello ne ha vinte tre sin qui, lui per tre volte si piazza secondo. Situazione strana, per ora si sorride ma alla lunga potrebbe essere una rottura essere battuti ogni tre per due dal brother.

: solido, consistente. Se il fratello ne ha vinte tre sin qui, lui per tre volte si piazza secondo. Situazione strana, per ora si sorride ma alla lunga potrebbe essere una rottura essere battuti ogni tre per due dal brother. Francesco Bagnaia 7,5 : per come era cominciato il suo fine settimana sudamericano c’è da rincuorarsi nel vederlo lì sul podio. Ma vale il discorso fatto per Alex Marquez, alla lunga arrivare sempre terzo specie per un campione come lui non abituato a finire sempre dietro.

: per come era cominciato il suo fine settimana sudamericano c’è da rincuorarsi nel vederlo lì sul podio. Ma vale il discorso fatto per Alex Marquez, alla lunga arrivare sempre terzo specie per un campione come lui non abituato a finire sempre dietro. Johann Zarco 9: complimenti, fin qui week end da grande, grandissimo e per di più con la Honda. La classe come diceva Sconsolata, non si sciacqua.

complimenti, fin qui week end da grande, grandissimo e per di più con la Honda. La classe come diceva Sconsolata, non si sciacqua. Fabio Di Giannantonio 7 : eccolo il Diggia che conosciamo, risalito dalle viscere del gruppone. Ora manca uno step per stare con gli altri ducatisti e giocarsi il podio.

: eccolo il Diggia che conosciamo, risalito dalle viscere del gruppone. Ora manca uno step per stare con gli altri ducatisti e giocarsi il podio. Pedro Acosta 5 : come il gambero, arriva davanti, quarto dopo i primi giri poi gli manca la Ktm, gli mancano le gomme, gli manca il passo. Gli manca un po’ di tutto per ora.

: come il gambero, arriva davanti, quarto dopo i primi giri poi gli manca la Ktm, gli mancano le gomme, gli manca il passo. Gli manca un po’ di tutto per ora. Marco Bezzecchi 5,5: buona la rimonta dal 9° posto ma non può partire sempre nono.

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint

Pos. Pilota Moto Punti 1 Marc Marquez Ducati 49 2 Alex Marquez Ducati 38 3 Francesco Bagnaia Ducati 30 4 Franco Morbidelli Ducati 21 5 Ai Ogura Aprilia 17 6 Johann Zarco Honda 15 7 Marco Bezzecchi Aprilia 14

Prossima tappa: domani gara, poi Gp Austin

C’è ancora il Gran Premio di Argentina da disputare, domenica. Che metterà in palio il doppio dei punti. Poi settimana di sosta ma si resta in America anche se dal Sudamerica ci si sposta negli USA, per la precisione nel Texas. Il calendario della MotoGP manda tutti ad Austin dove nel week end del 28-30 marzo si corre il Gran Premio delle Americhe. Come già confermato dallo stesso campione del mondo in carica, non ci sarà nemmeno in quell’occasione Jorge Martin che rientrerà più avanti dopo il secondo infortunio e seconda operazione.