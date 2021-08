Motogp, GP Austria: Pole mostruosa di Jorge Martin; 2° Quartararo

Qualifica clamorosa da parte della Ducati Pramac di Jorge Martin, che dopo essersi preso Pole e vittoria nel primo appuntamento del Red Bull Ring in Stiria, si ripete con una prestazione mostruosa e ottiene la prima posizione in griglia anche nel rinominato GP d’Austria col tempo di 1:22.643, precedendo un altro tempo da fantascienza, quello del Diablo Fabio Quartararo, staccato di 34 millesimi. Terza posizione per Pecco Bagnaia distante 4 decimi, 6° prima fila in Top-class per l’italiano.

Si tratta della 5° pole per la Ducati quest’anno, la 49° in top-class, la terza in totale per Martin.

Dominio Ducati in Austria, come era pronosticabile. In 4° posizione troviamo infatti l’altra Ducati Pramac di Johann Zarco (+ 0.447), cosa che fa si che ci siano 3 Ducati nei primi 4 posti. 5° un ottimo Marc Marquez in Honda a poco meno di 6 decimi, in ripresa ogni gara che passa. 6° la Ducati ufficiale di Jack Miller staccato di 667 millesimi, 7° la Suzuki di Mir. Chiudono la top-10 Aleix Espargaro, 8°, poi Oliveira e Binder 10°.

Queste le prime parole del poleman Jorge Martin:

“Oggi ho fatto un giorno da rookie: prima caduta questa mattina, non capivo perché non riuscivo a sentirmi bene sulla moto, segno che mi manca esperienza. Ma poi abbiamo fatto un bello step, abbiamo fatto un bel Q1, era importante perché non riuscivo a trovare grande fiducia. Fare il record è incredibile, sono molto felice. Speriamo domani di avere il ritmo per lottare per il podio”.

Anche Quartararo commento così la qualifica:

“Sempre uguale, tutti in scia…Alla fine già faccio fatica con la moto (perdiamo troppo in accelerazione), poi ci sono piloti dietro…Peccato”.

Ecco i primi 10 in griglia domani in Austria:

1 J. MARTIN 1:22.643

2 F. QUARTARARO +0.034

3 F. BAGNAIA +0.420

4 J. ZARCO +0.477

5 M. MARQUEZ +0.584

6 J. MILLER +0.677

7 J. MIR +0.735

8 A. ESPARGARO +0.780

9 M. OLIVEIRA +0.856

10 B. BINDER +0.925

