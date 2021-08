MotoGP, ufficiale l’addio di Petronas

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti, sabato mattina è arrivata l’ufficialità: Petronas lascerà la MotoGP.

Lo sponsor malese, in seguito a un importante cambiamento dirigenziale, ha deciso di fare un netto passo indietro chiudendo le sue sue strutture in Moto2 e Moto3 e interrompendo la collaborazione con la squadra di Valentino Rossi e Franco Morbidelli la cui sopravvivenza ora è legata alla ricerca di nuove risorse e nuovi finanziatori.

Chiara l’intenzione del nuovo corso della compagnia che ha scelto di investire i propri capitali in altre direzioni.

“Abbiamo iniziato questa partnership con il SIC (Sepang International Circuit) per mostrare le nostre capacità di R&S e siamo orgogliosi che Petronas sia stata determinante nel posizionare la squadra come un contendente al titolo. Insieme, abbiamo avuto alcuni grandi momenti, confermando che abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati. Riteniamo quindi che sia il momento giusto per concludere questa partnership” ha spiegato il portavoce di Petronas nel comunicato uscito questa mattina.

Termina quindi con sei vittorie e il secondo posto ottenuto da Franco Morbidelli nel motomondiale 2020 l’avventura di Petronas nel mondo dei motori, un settore in cui lo sponsor malese si era affacciato con l’obiettivo di diventare il migliore tra i team indipendenti

OMNISPORT | 14-08-2021 13:32