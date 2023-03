Dopo il dominio di Verstappen nel primo appuntamento in Bahrain, la Formula 1 sbarca in Arabia Saudita. Ferrari e Mercedes pronte al duello. Penalizza

Si alza il sipario sullo spettacolo della MotoGP. Si parte dal Portogallo (24-25-26 marzo), sul circuito di Portimao e dalla sfida a Bagnaia, campione del mondo in carica con Ducati: primo italiano a riuscirci in sella alla Rossa, orgoglio nostrano. Per gli appassionati e non, la gara è in programma domenica alle 15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv.

GP Portogallo: la novità della Sprint Race

Questa stagione parte subito con una importante novità, per la MotoGP mutuata dalla F1: la Sprint Race, la nuova attesissima corsa breve che si disputa il sabato pomeriggio sulla distanza della metà della gara lunga di domenica, in questo caso 12 giri.

La Sprint Race, ricordiamo, comporta una rivoluzione anche nel box a livello strategico con la seconda prova libera che impone la qualificazione diretta per la Q2 e una sessione di prove in meno.

Il formato della Sprint Race e del campionato

Ricapitolando il format che viene introdotto, ci saranno due sessioni di libere per tutte e tre le classi, con orario ridotto per la Moto3 (30’) e, quello pomeridiano, aumentato per la MotoGP (un’ora, mentre in precedenza era 45’), che scenderà in pista sempre dopo la Moto2. Le due prove libere della MotoGp serviranno per definire l’accesso diretto alla Q2 (10 piloti).

Vediamo come cambia il programma del sabato, con l’introduzione della gara sprint: il pomeriggio, dopo le qualifiche di Moto3 e Moto2, ci sarà spazio per la Sprint Race. Questo il punteggio della Sprint Race attribuito ai primi 9: 12 punti al vincitore, 9 al 2°, 7 al 3° e via a scalare fino a 1 punto per il 9°.

Le caratteristiche del circuito di Portimao

Ad ospitare il GP del Portogallo che apre il Mondiale della MotoGP 2023 sarà l’Algarve International Circuit situato a mezz’ora da Portimao, da qui il nome del circuito. Il tracciato lusitano è pari a 4,59 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 970 metri.

Il circuito di Portimao presenta un layout mediamente impegnativo per i freni, secondo i tecnici e gli addetti ai lavori della Brembo: le frenate sono nove per un totale di 28,5 secondi al giro. Delle nove frenate solo una è considerata altamente impegnativa per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti cinque sono scarsamente impegnative.

Per quanto concerne il Gran Premio di Portogallo si parte il venerdì con le Libere 1 e le Libere 2; al sabato qualifiche e Sprint Race. La gara è in programma domenica alle 15:00. Tutto in diretta su Sky Sport.

Venerdì 24 marzo

Libere 1 ore 10:45

Libere 2 ore 15:00

Sabato 25 marzo

FP ore 10:10

Qualifiche ore 10:50

Sprint Race ore 15

Domenica 26 marzo

Gara ore 15.00

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.

