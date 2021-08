MotoGP, GP Stiria, Rossi: "Pedrosa è stato bravissimo"

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria classe MotoGP, con una parola sul suo vecchio nemico Daniel Pedrosa, tornato nella classe regina dopo tre anni. “Stamattina ero più in difficoltà, faticavo con il bilanciamento della moto e non mi sentivo bene. Nel pomeriggio abbiamo migliorato, mi sento meglio come passo, perché riesco ad essere abbastanza costante. Siamo migliorati molto in qualifica, oggi potevo fare di più. Nel giro buono purtroppo ho sbagliato in curva 1. C’è un gruppo di piloti che ha quel ritmo sull’asciutto, quindi realisticamente potremmo lottare con loro. Ma è tutto da vedere, perché le previsioni per domani sono brutte. Sembra che pioverà tutto il giorno e sotto l’acqua si ricomincia da zero. Speriamo che non ci sia troppa pioggia e che si possa correre. Con la pista tanto bagnata la moto non è male, il problema è quando si comincia ad asciugare. In quelle condizioni noi facciamo molta fatica. Pedrosa è stato bravissimo. Non correre per tre anni ed essere così veloce fin da subito mi ha impressionato. Abbiamo fatto un po’ di giri insieme, guida sempre in modo molto pulito. Il suo è stato un grandissimo rientro. Sarebbe divertente fare una gara speciale con tutti i miei vecchi avversari”.

OMNISPORT | 07-08-2021 18:13