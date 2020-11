MotoGP, Gran Premio di Valencia: la diretta live

GIRO 15: Tanta fatica per gli altri italiani in gara: Dovizioso è decimo mentre Bagnaia e Rossi rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo.14:24

GIRO 10: Morbidelli ha otto decimi su Miller. L'australiano della Ducati Pramac non molla e continua a spingere per raggiungere l'italiano della Yamaha Petronas.14:17

GIRO 4: Morbidelli continua a spingere per staccare Miller ed Espargaro. Dietro, Quartanaro ha sorpassato Marquez portandosi in sedicesima posizione.14:08

GIRO 1: Morbidelli scatta in testa inseguito da Miller ed Espargaro. Dietro, Quartanaro sbaglia la prima curva finendo in fondo al gruppo.14:03

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!14:00

Tutto pronto per la tredicesima gara di MotoGP del Mondiale 2020, siamo a Valencia, in Spagna nel circuito Ricardo Tormo con Franco Morbidelli in sella alla Yamaha del team Petronas in pole position.13:45

PRE GARA

Un mondiale a dir poco anomalo, quello che arriva al suo penultimo appuntamento di Valencia. Un motomondiale che non ha ancora un padrone certo, anche se Joan Mir avrebbe a disposizione un comodissimo match point. Il pilota Suzuki, vittorioso la scorsa settimana sulla pista valenciana, ha ben 37 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e sul compagno di scuderia Alex Rins, ma è stato autore di una pessima qualificazione e partirà dalla quarta fila, in dodicesima posizione e staccato di quasi un secondo dall’autore della pole position.

In prima posizione del GP di Valencia troviamo l’italiano Franco Morbidelli che, dopo la prestazione non eccezionale della scorsa settimana, proverà a recuperare qualche posizione nella classifica generale del Motomondiale (il secondo posto è ad appena otto punti). Alle sue spalle in griglia troviamo l’australiano Miller, in sella a una rediviva Ducati, e il giapponese Nakagami, in sella alla Honda. La seconda fila è invece composta da Zarco (Ducati), Espargarò (KTM) e Vinales (Yamaha).

Finale di campionato complesso per gli altri italiani. Bagnaia, in sella alla Ducati, è in terza fila (ottava posizione per lui), mentre gli altri quattro centauri tricolore navigano nelle retrovie. Dalla quindicesima alla diciassettesima posizione troviamo Petrucci, Rossi e Dovizioso, mentre in ventiduesima e ultima posizione Lorenzo Savadori.

Griglia di partenza GP di Valencia

Franco Morbidelli Jack Miller Takaaki Nakagami Johann Zarco Pol Espargarò Maverick Vinales Aleix Espargarò Francesco Bagnaia Brad Binder Miguel Oliveira Fabio Quartararo Joan Mir Cal Crutchlow Alex Rins Danilo Petrucci Valentino Rossi Andrea Dovizioso Stefan Bradl Tito Rabat Alex Marquez Lorenzo Savadori

Fonte: Foto Ansa