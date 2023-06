MotoGP, Honda senza Mir e Rins ad Assen

Il campione 2020 verrà sostituito da Lecuona nel team ufficiale, mentre nella scuderia LCR ci sarà Bradl.

21-06-2023 16:55

In casa Honda non ne va bene una nelle ultime settimane. Il campionissimo Marc Marquez ha saltato l’ultima gara del Sachsenring dopo le numerose cadute durante le prove, ma ad Assen in questo fine settimana ci sarà. Mancheranno invece nel GP d’Olanda altri due piloti spagnoli della HRC, come Joan Mir e Alex Rins, ancora alle prese con i loro infortuni.

Nel team ufficiale Repsol, il campione del mondo 2020 Mir verrà sostituito da Iker Lecuona, quest’anno pilota Honda in Superbike. Mentre, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità che nella scuderia LCR al posto di Rins ci sarà il tedesco Stefan Bradl, da qualche anno ormai collaudatore della stessa Honda. Nello stesso team come sempre spazio a Takaaki Nakagami.