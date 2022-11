MotoGP, i commenti dei piloti al test di Valencia

08-11-2022 19:08

A due giorni di distanza dalla conquista del titolo mondiale Pecco Bagnaia torna in pista: “Per godermi il mondiale ci vorrà un po’. Siamo partiti bene, ma un treno di gomme nuove nel pomeriggio ci ha messo fuori strada, perché non funzionava al meglio. La GP23 mi ha dato delle sensazioni positive. Quest’anno la moto è un’evoluzione e non una rivoluzione, quindi abbiamo lavorato per rendere più dolce l’erogazione: sono piccole cose che danno tranquillità in vista dell’inverno. Non abbiamo fatto time attack, non ci servono. La nuova carena è un passo avanti per quanto concerne la maneggevolezza, bisognerà vedere perché copre meno e in rettilineo senti più aria” le sue dichiarazioni a Sky Sport Moto GP.

Non ha espresso invece giudizi lusinghieri il vice-campione Fabio Quartararo: “Speravo meglio dal telaio e non abbiamo visto sul motore i risultati che ci aspettavamo, dobbiamo capire il perché”; sulla falsariga il pilota di punta della Honda, che non è perfetta in inserimento, Marc Maquez: “Al momento non siamo competitivi per vincere il campionato, c’è molto lavoro da fare in inverno”.

C’è gran entusiasmo in Enea Bastianini, al debutto con una tuta (e una moto) rossa: “Per me fare il tester è stata una novità. Abbiamo trovato qualcosa di interessante da utilizzare in futuro: la moto nuova è precisa, riesco a fare sempre le stesse cose in ogni giro e questo mi ha sorpreso, In questo team c’è più gente nel box: essere ascoltato da tante persone è bello. E’ importante ci sia un bel rapporto con Pecco, dobbiamo sviluppare una moto che fa andar forti tutti e due”.

I piloti del team VR46 sono carichi, Luca Marini ha ammesso di essersi divertito: “E’ bello avere un giorno dove sei tranquillo. E’ stato un bel test, anche se avevo il pacchetto uguale al 2022: speriamo di avere qualcosa di nuovo nei test in Malesia”; Marco Bezzecchi si è emozionato dall’aver ricevuto il premio per il miglior Rookie del 2022 da Paolo Simoncelli: “La moto frena meglio, era un problema che spesso mi ha disturbato in gara”.