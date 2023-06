MotoGp, Italia: P1, Alex Marquez è primo e Bagnaia 16esimo

L'italiano della Ducati, attualmente in testa alla classifica del Mondiale, non ha spinto al massimo. Quarto Bezzecchi

09-06-2023 12:25

Nella prima sessione di prove libere del Gp d’ìItalia di MotoGp, al Mugello, Alex Marquez ha fatto segnare il miglior tempo. Il pilota del Team Gresini ha fatto segnare il tempo di 1.46.121, al secondo posto la Yamaha di Fabio Quartararo, +0.087, poi la Ktm di Brad Binder, +0.104. Al quarto posto Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, a 0.180. Settima la Yamaha di Franco Morbidelli.

Francesco Bagnaia, campione del mondo e leader della classifica, non ha provato il time attack e mettendo in serbatoio solo 14 giri con la soft davanti e la media dietro. Ha ottenuto il 16esimo riscontro chilometrico, a 0.718 dalla vetta, preceduto da Enea Bastianini, altro ducatista che è ritornato in pista dopo la frattura alla spalla destra rimediata a Portimao.