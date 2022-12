MotoGP: Jack Miller lascia la Ducati

13-12-2022 08:57

Jack Miller lascia la Ducati dopo aver trascorso cinque stagioni in MotoGP. Una notizia nell’aria già da inizio anno quando la società di Borgo Panigale aveva fatto intendere che il rinnovo del contratto non sarebbe avvenuto per lasciare spazio a Jorge Martin.

Il palmares dell’australiano è comunque soddisfacente: il classe 1995 ha ottenuto 4 trionfi, 2 podi e 3° posto in classifica finale. Miller la prossima stagione scenderà in pista con la KTM.

Le sue dichiarazioni riportate da Corsedimoto: “I cinque anni con Ducati hanno cambiato le regole del gioco per me e la mia carriera. Prima di arrivare in Ducati, ho ottenuto una vittoria sul bagnato (Assen 2016, ndr), ora abbiamo ottenuto qualcosa come 20 podi. È stato un viaggio fantastico, ho imparato molto, ho provato così tante diverse configurazioni della moto che mi sento ancora legato. La decisione di passare in KTM alla fine è stata mia e solo mia. Ducati è stata la mia Casa negli ultimi cinque anni ed è triste finire, ma sono anche molto entusiasta del prossimo capitolo“.

Come detto, dal 2023 Miller salirà sulla RC16 e condividerà la KTM con Brad Binder, formando un duo tra i più interessanti in griglia. Anche se il prototipo austriaco necessita ancora di miglioramenti prima di poter puntare costantemente alle posizioni di vertice.