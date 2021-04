MotoGP, Joan Mir: “Non vedo l’ora che arrivi Jerez”

Il Gran Premio del Portogallo ha riservato la terza posizione ala campione del mondo in carica Joan Mir. Lo spagnolo della Suzuki, dopo una buona prima parte di gara, ha sofferto il consumo della mescola anteriore, aspetto che non gli ha permesso di giocarsela alla pari fino alla fine con Fabio Quartararo.

Nonostante questo però, rimangono i punti portati alla scuderia e quelli conquistati per il campionato del mondo piloti che permettono allo spagnolo di rimettersi in corsa dopo il parziale passo falso di Doha.

“Mi aspettavo di avere un buon passo gara dopo il warm-up, ma non credevo di accusare dei problemi poco dopo la metà di gara. Non so perché, ma ho iniziato a lottare con l’anteriore della moto. Si tratta di qualcosa che dobbiamo controllare e da cui bisogna imparare per il futuro. Nel complesso, però, sono contento. Abbiamo messo insieme un week-end forte e sono riuscito a salire su una pista che non è delle migliori per me. Non vedo l’ora che arrivi Jerez. Spero di ottenere un altro buon risultato lì, anche se so che sarà una gara molto competitiva”.

OMNISPORT | 20-04-2021 11:53