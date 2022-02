MotoGP, Joan Mir: "Sono molto soddisfatto"

06-02-2022 13:43

Il pilota della Suzuki Joan Mir, campione del mondo MotoGP 2020, ha terminato la seconda sessione di test a Sepang col tempo di 1:58.529. Mir entra poi nel dettaglio tecnico delle prove:

“Siamo tutti molto vicini, il livello è estremamente alto. Da parte mia siamo stati abbastanza costanti nei tempi, di questo sono molto soddisfatto. È stata una giornata importante soprattutto per capire il potenziale del nuovo motore, sistemare l’elettronica e lavorare sulle modifiche del telaio: sono molto contento del risultato. In particolare abbiamo trovato maggiore potenza nel motore. L’unica cosa che non mi ha soddisfatto è stato il giro secco. Non sono partito con le gomme giuste, abbiamo sbagliato strategia”.

Per giudizi definitivi però, secondo Mir è ancora presto: “Chiarirò tutto dopo i test in Indonesia”.

