MotoGP, l'allarme di Marini: "Problemi con le gomme"

Nonostante buone PL2, il pilota pesarese denuncia: "L'anteriore dà problemi, la posteriore dopo un giro cala di prestazione".

31-03-2023 23:21

La Mooney Vr46 si èresa ottima protagonista delle PL2 in Argentina, ma Luca Marini, nonostante la quarta posizione in scia al compagno di squadra Marco Bezzecchi, è preccupato per le gomme: “Abbiamo cambiato qualche cosa sulla moto, scegliendo un set-up che calzasse a questo circuito particolare, l’asfalto è scadente e l’aderenza bassa. Ho un grande problema all’anteriore e la posteriore sembra possa essere guidata al massimo solamente il primo giro, la prestazione poi cala, ma resta per lo meno costante”.