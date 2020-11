MotoGP: la stagione di Marc Marquez è un'incognita

Attorno a Marc Marquez galleggiano interrogativi di non semplice risposta, perlomeno non banali. Perché di questo pilota, talentuoso e forse addirittura antipatico per la rivalità inevitabile con Valentino Rossi, sappiamo oggi ben poco.

L’infortunio di Marc Marquez

Sappiamo che, dopo l’infortunio riportato, il recupero procede molto più lentamente del previsto e che, a sostituirlo la Honda ha deciso di chiamare Stefan Bradl. L’annuncio è arrivato martedì ed è il segno tangibile di questa difficile ripresa di Marquez.

Nelle ultime settimane è trapelata la notizia che il pilota dovrebbe sottoporsi a una terza operazione alla spalla al braccio destro, quello infortunato durante la prima gara del 2020 a Jerez. ha tentato di accelerare, di forzare i tempi ma non ha potuto superare in velocità la soglia del dolore e la sorte avversa. Marc alla fine è stato rioperato per via della rottura della placca in titanio e non è da escludere un nuovo intervento.

Il mistero sul rientro di Marc Marquez

La stessa Honda non aggiunge molti dettagli sulle condizioni di Marquez, lasciando uno spazio ampio di interpretazione e dubbi che si vorrebbero colmati da risposte. Per ora il team si limita ad annunciare chi lo sostituirà e non spende molte altre parole per Marc, che potrebbe rientrare a questo punto la prossima stagione.

VIRGILIO SPORT | 03-11-2020 17:08