Valentino Rossi, l'annuncio della fidanzata Francesca

Francesca Sofia Novello si è liberata dal Coronavirus. La fidanzata di Valentino Rossi lo ha annunciato sui social: “Sono negativa, sono felice e sono libera. Abbiate pazienza, la quarantena è pesante psicologicamente. Ho avuto giorni difficili, ho pianto, mi sono incazzata, volevo spaccare tutto! Ma non è servito a nulla, serve solo calma, che alla fine vinceremo noi. In bocca al lupo a tutti quelli che stanno iniziando, che sono in ballo e che aspettano un esito. Non perdete la speranza

“Ieri sera ho letto una citazione di Hemingway molto adatta a questo periodo tremendo che stiamo vivendo e volevo condividerla con voi.. “la pioggia si fermerà, la notte finirà e il dolore passerà . La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata… Forza Italia, forza italiani”.

Ora tutti i tifosi del Dottore sperano nell’annuncio di Valentino: Valencia incombe.

OMNISPORT | 28-10-2020 11:21