MotoGp, la KTM allontana Marc Marquez: "Abbiamo quattro piloti forti"

Il centauro catalano era stato accostato agli austriaci nelle scorse settimane

20-05-2023 18:25

Il direttore generale di KTM Motorsport Pit Beirer a Speedweek ha smentito le voci di un possibile accordo tra Marc Marquez e la scuderia austriaca a partire dal 2025.

“Al momento abbiamo sotto contratto quattro piloti molto forti, tra cui un super debuttante come Augusto Fernández, che ha gareggiato a Le Mans ottenendo uno straordinario quarto posto. Quindi per noi è un complimento quando si parla della possibilità che Marc Marquez si unisca al team Red Bull KTM, ma questo attualmente non è un nostro problema”.

Negli scorsi giorni Giacomo Agostini aveva sconsigliato a Marc Marquez di andare in Ducati, ma aveva aperto uno spiraglio per quanto riguarda la KTM: “Marc non può correre con una Ducati, perché lì hanno già tanti piloti e stanno vincendo, quindi non hanno bisogno di lui. Ci sono anche Aprilia o KTM, che è l’unica squadra che si può considerare candidata visti gli accordi tra Marquez e lo sponsor Red Bull che sono molto forti”, ha sottolineato Agostini.

Marquez ha un contratto con la Honda fino al termine del 2024: decisivi saranno i miglioramenti della moto della scuderia giapponese nei prossimi due anni, o sarà addio.