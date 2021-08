Motogp, la prima vittoria di Jorge Martin: "Non posso crederci"

Arriva la prima, incredibile vittoria di Jorge Martin in Motogp, che con la sua Ducati Pramac ha colto una doppietta Pole-vittoria che sicuramente non si dimenticherà. In una gara da brivido, con tanto di bandiera rossa, Martin domina in lungo e in largo e si prende una prima posizione che sa di consacrazione ad alti livelli dopo il podio di Doha.

Subito dopo la gara, queste sono state le parole del pilota spagnolo:

“Non posso crederci, ho fatto davvero qualcosa di fantastico. Sono sempre stato costante, il mio obiettivo era vincere. Negli ultimi giri ho spinto di più prendendo un piccolo vantaggio su Mir, poi alle ultime curve pensavo a tutte le persone che mi hanno aiutato per arrivare fino a qui. Sogno di diventare campione del mondo e questo è un altro piccolo passo verso questo traguardo, ringrazio tutta la mia famiglia per avermi supportato nel mio percorso. In particolare questa vittoria è per mio nonno. Abbiamo ancora del margine di crescita, cercheremo di ripeterci settimana prossima”.

