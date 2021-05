MotoGP: la Yamaha potrebbe preferire Valentino Rossi a Petronas

In MotoGP i temi caldi del weekend di Le Mans non passano solo dai risultati in pista e dagli eventuali cambi di casacca dei vari piloti. Ci sono infatti da assegnare anche i contratti dei vari team satellite, con la sensazione crescente che Valentino Rossi con il suo VR46 possa sparigliare le carte.

Secondo le informazioni raccolte dalla ‘Gazzetta dello Sport’ nella trasferta francese, i buoni rapporti che il ‘Dottore’ ha conservato e alimentato nel corso degli anni con Yamaha potrebbero rivelarsi decisivi nella definizione delle pedine in prospettiva futura.

Se infatti Rossi sta attualmente pilotando proprio la Yamaha del Sepang Racing Team, tutto potrebbe ben presto cambiare. La sua squadra è infatti impegnata già a ridiscutere il prolungamento dell’accordo commerciale con Petronas, ma potrebbe perdere la motorizzazione di Iwata. La casa giapponese potrebbe infatti proseguire il proprio rapporto con Rossi e non con il team malese, che a quel punto si troverebbe nella nuova condizione di dover negoziare con Ducati o, eventualmente, anche Aprilia.

OMNISPORT | 15-05-2021 12:05