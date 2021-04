MotoGP: Lecuona operato per sindrome compartimentale

Un esordio di stagione non troppo fortunato per il valenciano del team Tech 3: dopo il 17esimo posto della prima gara, ha chiuso anzitempo il Gran Premio di Doha con una caduta. Ma i problemi per Iker Lecuona non finiscono qui, visto che il pilota spagnolo ha deciso di porre fine ai disturbi legati alla sindrome compartimentale, ormai sempre più comune tra i piloti delle due ruote.

Oltre al ducatista ufficiale Jack Miller, anche lo spagnolo del Team Tech 3, ha deciso di andare sotto i ferri: a differenza del collega australiano, operato dal dottor Mir a Barcellona, Lecuona ha deciso di rientrare nella sua Valencia, affidandosi alle mani esperte del dottor Eduardo Sánchez Alepuz dell’Hospital IMED.

Come per Miller, anche Lecuona punta al rientro già tra meno di dieci giorni a Portimão, per il Gran Premio del Portogallo.

OMNISPORT | 07-04-2021 11:42