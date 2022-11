MotoGP, Lorenzo confessa: "Potevo ritornare sulla Ducati"

23-11-2022 09:02

Nel 2019 Jorge Lorenzo decise di smettere la carriera di pilota in MotoGP, dopo non aver colto i risultati sperati prima in Ducati e poi in Honda.

In un paio di occasioni, confessa però a SER Catalunya , avrebbe però potuto riprendere le redini della Rossa di Borgo Panigale: “Sia nel 2020 che nel 2021 potevo tornare in Ducati, ma al momento della firma non ho percepito da parte mia il desiderio di ritornare a competere” ha raccontato il due volte iridato nella categoria “Bisogna sapere quando è il momento di non correre rischi, questo è uno sport dove ti puoi fare male”.

I risultati recenti della Ducati, con cui i rapporti sono rimasti positivi (in particolare con Gigi Dall’Igna), alimentano però un pizzico di rimpianto: “Sicuramente se avessi avuto questa Ducati i risultati del 2017 sarebbero stati migliori, da quando è arrivato Gigi i pezzi del mosaico sono stati composti in modo perfetto, chiaramente facendo errori e tentativi qua e là. Le moto sono competitive e il binomio con i piloti inarrestabile”.